8 أطعمة تحتوي على كميات فيتامين C تفوق الموجودة في البرتقال

المصدر: دبي – البيان الصحي

بات الحفاظ على مناعة الجسم وتعزيزها، في ظل جائحة كورونا من أهم الأولويات لدى الجميع، وبما أن فيتامين C هو أحد أهم العناصر الغذائية التي تعزز مناعة الجسم فمن الضروري التعرف على الأغذية التي تحتوي على فيتامين C.



وعلى الرغم من أن البرتقال من الأطعمة المعروفة التي تحتوي على فيتامين C إلا أن هنالك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين C بكميات أكبر من البرتقال. وتالياً أهم الأغذية التي تحتوي كميات فيتامين C تفوق الكميات الموجودة في البرتقال، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- البابايا

تشير الدراسات إلى أن تناول البابايا يمكن أن يحسن عملية الهضم، ويفتح البشرة، وينظف الجيوب الأنفية ويقوي العظام. يحتوي كوباً واحداً من البابايا على 88.3 مجم من فيتامين C.

2- الفراولة

يحتوي كوب واحد من الفراولة على حوالي 87.4 مجم من فيتامين C، وليس هذا فقط، فالفراولة توفر لك جرعات مناسبة من حمض الفوليك والمركبات الأخرى التي تعزز صحة القلب.

3- القرنبيط

سواء كان نيئاً أو مطهواً على البخار، فإن تناول رأس صغير من القرنبيط يمنحك 127.7 مجم من فيتامين C مع 5 جرامات من الألياف و5 جرامات من البروتين.

4- الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم هضمي يساعد على تكسير الطعام وتقليل الانتفاخ. يعمل البروميلين كعامل طبيعي مضاد للالتهابات يساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد التمرين الشاق. تحتوي حصة واحدة من الأناناس على 78.9 مجم من فيتامين C.

5- البروكلي

البروكلي له خصائص تمنع السرطان. حصة واحدة من هذه الخضروات تحتوي على 132 مجم من فيتامين C والألياف.

6- المانجو

المانجو غني بفيتامين C بكثرة. تحتوي حبة مانجو متوسطة الحجم على حوالي 122.3 مجم من فيتامين C.

7- الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر منخفض في السعرات الحرارية وغني بكثافة بالعناصر الغذائية المختلفة التي تحسن الحالة المزاجية. تحتوي 100 جرام من الفلفل الأحمر على حوالي 127.7 مجم من فيتامين C.

8- الكرنب

الكرنب مليء بخصائص مضادة للسرطان. وهو غني بالمغذيات النباتية والألياف. تحتوي حصة واحدة من الكرنب على حوالي 74.8 مجم من فيتامين C.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز