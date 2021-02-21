وحدات استشعار تثبت على الأظافر لقياس المؤشرات الصحية

المصدر: دبي – البيان الصحي

ابتكر باحثون وحدات استشعار ضئيلة الحجم يتم تثبيتها على الأظافر لمتابعة الأمراض واضطرابات الحركة التي يمكن أن يصاب بها المستخدم. وتهدف وحدات الاستشعار الجديدة إلى مساعدة الأطباء في متابعة الحالات المرضية المختلفة عبر تحليلات الذكاء الاصطناعي.

وقال الباحثان ستيفن هايسيغ وكاتسوكي ساكوما، اللذان ابتكرا المنظومة الجديدة، في مؤسسة «آي بي إم ريسيرش»، وهي ذراع الأبحاث في شركة (آي بي إم) الأمريكية للبرمجيات والحاسبات إن «أظافر الأصابع عادة ما تكون في غاية الصلابة، لذلك قررنا لصق وحدات القياس على الأظافر حتى لا تكون هناك أسباب للقلق من المشكلات الناجمة عن التصاق الجسم الإلكتروني بالجلد».

وأضاف الباحثان في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج»، المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، إن «التجارب أثبتت أن بإمكان هذه الوحدات استخلاص مؤشرات صحية كافية اعتماداً على معدل الضغط على الظافر عند استخدام الأصابع في الإمساك بالأغراض المختلفة»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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