المتعافون من «كورونا» محصنون من الفيروس 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان الصحي

خلصت دراسة بريطانية كبرى، أخيراً، إلى أن جميع المتعافين من فيروس «كورونا»، تبقى لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة لمدة ستة أشهر على الأقل، تحميهم على الأرجح من الإصابة مرة أخرى.

وقال العلماء: إن الدراسة، التي تقيس مستويات الإصابة السابقة بفيروس «كورونا» وسط السكان في جميع أنحاء بريطانيا، وكذلك المدة التي استمرت فيها الأجسام المضادة لدى المصابين، تقدم بعض الطمأنينة، بأن الإصابة مرة ثانية سريعاً ستكون نادرة.

وقالت نعومي ألين، الأستاذة وكبيرة العلماء في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث أجريت الدراسة «تحتفظ الغالبية العظمى بالأجسام المضادة، التي يمكن رصدها لمدة ستة أشهر على الأقل، بعد الإصابة بفيروس «كورونا»».

وأظهرت النتائج أن من بين المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بـ «كورونا» في السابق، احتفظ 99 % بالأجسام المضادة لمدة ثلاثة أشهر. وبعد ستة أشهر كاملة من المتابعة خلال الدراسة، ظلت الأجسام المضادة لدى 88 %.

وقالت ألين: «برغم أننا لا نستطيع التأكد من علاقة ذلك بالمناعة، إلا أن النتائج تشير إلى أنه يمكن حماية الأشخاص من العدوى مرة ثانية، لمدة ستة أشهر على الأقل، بعد الإصابة». وقالت إن النتائج تتفق أيضاً مع نتائج دراسات أخرى في المملكة المتحدة وآيسلندا.

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