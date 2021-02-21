إجراءات التعامل مع إصابات الأطفال بـ«كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان الصحي

شمل الدليل الإرشادي الشامل لأولياء أمور الطلبة، الذي أصدرته هيئة الصحة بدبي، معلومات دقيقة وموثوقة ومحدّثة، حول طرق وآلية التعامل مع إصابات الأطفال بـ«كوفيد 19» للمحافظة على صحة وسلامة الأبناء والعائلة، والمجتمع بشكل عام.

أعراض الإصابة بالفيروس:

- الحمى وارتفاع في درجة الحرارة (37.5)

- السعال

- آلام في الجسم

- ضيق وصعوبة في التنفس

- ألم في الحلق

- سيلان الأنف

- الإسهال

- الغثيان

- الصداع

- فقدان حاستي الشم والتذوق

تدابير احترازية:

- الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئة المعنية

- لا ترسل طفلك للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بكوفيد 19.

- تجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة

- تثقيف الأطفال حول علامات «كوفيد 19» وطرق الوقاية منها

- ارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من 6 سنوات

- تزويد الطفل بعدد كافٍ من الكمامات ومعقم اليدين

ماذا إذا ظهرت أعراض «كوفيد 19» على طفلك في المنزل؟

- يجب عليك إبقاء طفلك في المنزل

- إبلاغ المدرسة فوراً

- طلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــــ PCR.

- إذا ظهرت النتيجة سلبية، يمكن العودة إلى المدرسة، إذا كانت متاحة، حال اختفاء الأعراض

تقديم نتيجة الفحص مع الإجازة المرضية/ شهادة حضور لإدارة المدرسة

إذا ظهرت النتيجة إيجابية:

- على ولي الأمر إخطار المدرسة فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية

- اتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي

- سيتم منح طفلك فرصة التعلم عن بُعد

- عند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض «كوفيد 19»

- يجب على المخالطين كالأخوة وأفراد الأسرة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي 10 أيام

عند مخالطة الطفل لمصاب بـــ «كوفيد 19»

- لا يتطلب من المخالطين عمل فحص PCR، إلا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض.

- ستمنح المدرسة طفلك فرصة التعلم عن بُعد، لذا شجع طفلك على الالتزام بالتعلم عن بُعد.

- إذا سُمح لطفلك بعد التقييم الافتراضي بالعودة إلى المدرسة، فعليه الذهاب إلى عيادة المدرسة فور الوصول ليتم تقييم حالته الصحية.

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