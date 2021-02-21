الدعم اللوجستي العالمي

في الأسبوع الماضي أطلق صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مبادرة لاستخدام الشحن الجوي لأغراض إنسانية، وقعت في إطارها أكثر من 10 شركات طيران اتفاقات مع اليونيسف لدعم شحن وتسليم لقاحات «كوفيد-19».

وفي بيان صحفي، أفادت «اليونيسف» بالتزام شركات الطيران بمساعدة المنظمة في مهمتها المتمثلة في نقل لقاحات كـوفيد-19 حول العالم. وبموجب المبادرة، تقوم شركات الطيران بالاتفاق مع اليونيسف على دعم ترتيب أولويات تسليم اللقاحات والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية للاستجابة للجائحة.

في المقابل، أعربت إتليفا كاديلي، مديرة شعبة الإمدادات التابعة لليونيسف عن امتنان المنظمة لشركات الطيران ولتوحيد الجهود من أجل توزيع اللقاحات التي اعتبرتها المنظمة أنها المنقذة للحياة.

وتُعد المبادرة أساساً مهماً للتأهب اللوجستي للأزمات الإنسانية والصحية الأخرى على المدى الطويل على مستوى العالم.

وتشارك في مبادرة اليونيسف للشحن الجوي للأغراض الإنسانية شركات الطيران التي تتوجه رحلاتها إلى أكثر من 100 دولة، وذلك دعماً لمرفق كوفاكس، وهو الجهد العالمي الذي يهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة والنامية.

واستناداً لإرشادات مرفق كوفاكس وخطة التخصيص في الجولة الأولى، ستحصل 145 دولة على جرعات لتحصين نحو 3% من سكانها في المتوسط، مع مراعاة تلبية جميع المتطلبات وخطط التخصيص النهائية.

بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لشحن هذه الإمدادات المنقذة للحياة، ستتخذ شركات الطيران تدابير مثل التحكم في درجة الحرارة والأمن، مع إضافة سعة الشحن أثناء السفر إذا اقتضت الضرورة.

وتعتز اليونيسف بشراكتها الجديدة مع شركات الطيران، التي قالت إنها متحمسة لتوفير اللقاحات والإمدادات الحيوية في الوقت المناسب وبشكل آمن. إذ يعتبر النقل الآمن وفي التوقيت المناسب والفعّال للإمدادات المنقذة للحياة، أمراً بالغ الأهمية لدعم الوصول إلى الخدمات الأساسية للأطفال والأسر، وستدعم عمليات التسليم وتطعيم العاملين في الخطوط الأمامية أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية لاستئناف هذه الخدمات الحيوية بأمان.

هيئة التحرير

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