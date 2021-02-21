8 نصائح لوقاية مرضى السرطان من «كورونا»

المصدر: دبي – البيان الصحي

صنفت منظمة الصحة العالمية وهيئات الصحة الوطنية في العديد من البلدان، ومنذ بداية أزمة فيروس «كورونا»، بعض الأشخاص من بين الحالات الأكثر تعرضاً لمضاعفات المرض التي تصل إلى الوفاة، ونظراً لضعف مناعة مرضى السرطان والأدوية التي يتناولونها بانتظام، تم تصنيف مرضى السرطان من بين هذه الفئات، ما يفرض الحاجة إلى تدابير احترازية إضافية لوقايتهم من المرض، وتالياً أهم النصائح لوقاية مرضى السرطان من فيروس «كورونا»، بحسب موقع «إن إف سي آر»:

1- البقاء في المنزل:

البقاء في المنزل قدر الإمكان، لأن مرضى السرطان أكثر عرضة لالتقاط العدوى من غيرهم

2- تجنب الأسطح الملوثة:

لا تصافح باليد، واغسل يديك جيداً بالصابون أو ضع المطهر عليهما في كل مرة تلمس فيها الأسطح غير النظيفة سواء داخل منزلك أو خارجه

3- تخصيص منطقة تعقيم:

خصص منطقة تعقيم في منزلك لتغيير الملابس والأحذية قبل الدخول إلى مناطق نظيفة أخرى من المنزل، ثم ارتداء ملابس وأحذية منفصلة للأنشطة خارج المنزل، فهذا إجراء حماية إضافي لمرضى السرطان

4- ارتداء الكمامة دائماً:

احرص على ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المزدحمة أو الصغيرة والمغلق

5- نظام غذائي صحي:

تعزيز المناعة من خلال تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية والبروتينات والأطعمة المغذية، والابتعاد عن الوجبات السريعة

6- النوم:

يحتاج الجسم إلى عدد كاف من ساعات النوم، للحفاظ على قوة جهاز المناعة ليتمكن من مقاومة الأمراض ومن بينها فيروس «كورونا»

7- منع الزوار:

خلال أزمة وباء «كورونا» يجب منع الزيارات عن مرضى السرطان والاقتصار على مقدمي الرعاية الطبية أو أفراد العائلة المقربين

8- اختبار «كورونا»:

يجب أن يخضع مريض السرطان لاختبار «كورونا» من وقت لآخر، حتى يتم اكتشاف الإصابة في بداياتها عند حدوثها، ما يمنح المريض فرصة أكبر للشفاء من المرض

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