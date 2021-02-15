هل يفاقم البيض خطر الوفاة بأمراض القلب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يسود جدل منذ عقود بين الخبراء حول أضرار محتملة للبيض على صحة القلب بسبب الكوليسترول.

وحسب دراسة جديدة من الصين، فإن البيض يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واستند الباحثون في جامعة جيجيانغ في الصين بتقييم البيانات من دراسة التغذية واسعة النطاق اشترك فيها أكثر من 500 ألف إنسان، حسب الموقع الطبي الألماني "أبونيت".

واكتشف الباحثون وجود علاقة بين استهلاك البيض وارتفاع معدل الوفيات، وكلما ارتفعت نسبة الكولسترول المستهلك زادت نسبة الوفيات.

ويتسبب تناول نصف بيضة واحدة في زيادة معدل الوفاة بنسبة سبعة بالمائة.

في المقابل خلص الباحثون إلى نتيجة مفادها وجود علاقة بين استهلاك البروتين وبدائل البيض بانخفاض معدل الوفيات.

فعندما يتم استبدال نصف بيضة بكمية مناسبة من بديل البيض أو البروتين، يكون معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة ثلاثة بالمائة، بحسب الموقع الطبي الألماني "أبونيت".

وينصح الباحثون الصينيون بالتوقف عن تناول الكوليسترول أو نقص النسب المستهلكة منه، واستبدال البيض الكامل بالبروتين من أجل تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة وفق موقع قناة "دي دبليو"، رجالا ونساء ينتمون إلى ست ولايات صينية ومدينتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاما.، وقدمت لهم استمارات تتضمن أسئلة حول نظامهم الغذائي.

وتوصل باحثون في دراسة أخرى شملت حوالي 177 ألف مشارك ونشرت نتائجها في أوائل العام 2020، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا بيضة واحدة على الأقل في اليوم لم يكن لديهم ارتفاع في نسبة الدهون في الدم، حسب الموقع الصحي الألماني "إكو تسيت". إضافة إلى ذلك لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من المشاركين الآخرين. وهذا دليل على أن الكمية تلعب دورا في التأثير الإيجابي أو السلبي للبيض على صحة الإنسان.

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