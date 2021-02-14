علماء يكشفون سر تأخر الشيخوخة

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل علماء إلى حل اللغز الذي يجعل البشر يعيشون حتى سن الثمانين وهم يتمتعون بصحة جيدة وقدرات عقلية قد تكون مساوية لتلك التي يتمتع بها من هم أصغر سناً منهم بعقود. وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا غارديان»، فإن الدراسات تظهر أن المعمرين يميلون للتمتع بعدد من الصفات كالمرونة في التعامل مع المواقف المختلفة في الحياة، هذا إلى جانب كونهم أقل عصبية وأكثر انفتاحاً لتقبّل الآراء والنقاش مقارنةً بغيرهم من الأشخاص العاديين.

وبتحليل وفحص أدمغة 10 % من المعمرين المتوفين، أكدت البروفيسورة إيميلي روغالسكي من جامعة نورث ويسترن، والمشاركة في البحث، امتلاك هؤلاء الأشخاص لنوع معين من الخلايا الدماغية تعرف باسم Von Econom، ولا تكون عادةً موجودة عند الأشخاص غير المعمرين. كذلك لفت العلماء إلى أن أدمغة المعمرين احتوت أيضاً على ثخانة أكبر بالنسبة للمنطقة التي تعرف باسم قشرة «سينغولات» الأمامية، ذات الدور المهم في الانتباه والذاكرة، وقد جاءت بسماكة أكبر مقارنة بتلك الموجودة عند الأشخاص البالغين من العمر 50 و60 عاماً. ومن الأشياء التي يحاول العلماء التركيز عليها في دراستهم حول سر العمر الطويل، استكشاف وجود نوع معين من البروتين في الدماغ يعرف باسم «إميلويد»، وهو مركب يعتقد بأن تجمعه على شكل ألواح يؤدي الإصابة بمرض الزهايمر.

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