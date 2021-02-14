8 علاجات منزلية تساعد في وقف النزيف والتئام الجروح

المصدر: دبي - البيان الصحي

يحدث النزيف نتيجة الإصابة بجروح في أي منطقة بالجسم، ويمكن أن يكون حاداً أو طفيفاً وفي معظم الأوقات، يمكنك وقف النزيف في المنزل، ولكن من المهم القيام بذلك بأمان لتجنب العدوى والبكتيريا، حيث يحدث النزيف بشكل أساسي لمساعدتك في تنظيف الجرح، وفيما يلي 8 علاجات منزلية فعالة لوقف نزيف الجروح.

1- الثلج:

يوضع على الجرح فيساعد على انقباض الأوعية الدموية التي ستعزز وقف النزيف بسرعة

2- أكياس الشاي:

ضع كيساً من الشاي المنقوع في الثلاجة كي يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة.

3- الفازلين:

يعد أحد أفضل العلاجات الطبيعية لوقف النزيف من الجروح السطحية.

4- الكركم:

مليء بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، يشفي المنطقة بسرعة ويوقف النزيف ويمنع المزيد من الالتهابات.

5- الدقيق:

يمكن أن يساعد نشا الذرة أو الدقيق في وقف نزيف الدم بسرعة.

6- العلاج بالضغط:

تعد من أفضل الطرق لوقف النزيف، ولتطبيقها يجب وضع قطعة نظيفة وجافة من القماش أو لصقات الجروح على الجرح والضغط عليه بكلتا اليدين.

7- العسل:

يحتوي العسل أيضًا على مضاد للالتهابات ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا ويمكن أن يعالج الجروح ويساعد في التعافي السريع من الإصابة.

8- الصبار:

يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية، حيث يساعد في التئام الجروح، ووقف النزيف.

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