تواصل الإقبال على التطعيم ضد «كورونا» في مركز «ون سنترال»

المصدر: دبي - البيان الصحي

تواصل هيئة الصحة بدبي، حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، وذلك بعد أن أضافت لقاح «أسترازينيكا»، إلى قائمة اللقاحات التي استعانت بها، والتي تضم لقاحي «فايزر – بيونتك» و«سينوفارم»، وذلك حرصاً من الهيئة، على إتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة «كوفيد 19». وكانت الهيئة قد خصصت مركز (ون سنترال)، لاستقبال المستهدفين من التطعيم، الحاصلين على مواعيد مسجلة، فيما يشهد المركز إقبالاً ملحوظاً على التطعيم.

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