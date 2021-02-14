نصائح مهمة قبل الخضوع إلى عملية جراحية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء التخدير المرضى المقبلين على عملية جراحية بإخبار طبيب التخدير بالأدوية، التي يتعاطونها بانتظام.

وفسرت الرابطة أن ذلك يساعد الطبيب على تحديد ما إذا كان يجوز تعاطيها وفي أي الأوقات، نظراً لأنه لا يجوز على سبيل المثال تعاطي أدوية سيولة الدم بجرعات معينة قبل الجراحة.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإنه قبل الخضوع للجراحة ينبغي أيضاً خلع كل الحُلي والعدسات اللاصقة وأطقم الأسنان غير الثابتة، وتفادي وضع المكياج، أو طلاء الأظافر، أو الأظافر الاصطناعية.

وقبل الجراحة بست ساعات لا يجوز للمريض أيضاً تناول أي طعام، أو شرب الماء قبل الجراحة بساعتين على الأقل.

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