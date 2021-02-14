ابتكار دواء لوقف ألم التهاب المفاصل

المصدر: دبي- البيان الصحي

يعمل العلماء على ابتكار دواء قادر على إنهاء آلام الملايين، الذين يعانون من التهابات المفاصل، على شكل حقنة بعدها تنخفض عمليات تبديل مفاصل الورك والركبة.

ويشكل البروتين أساس هذا الدواء كونه يحفز الغضروف على التجدد، ويخفض من التهاب المفصل. وقد اختبر العقار الجديد على الفئران والخلايا البشرية وكانت النتائج إيجابية، حسب ما ذكرت وكالة «روسيا اليوم». ويعمل العلماء في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجليس على اختبار الدواء سريرياً على المرضى، الذين يعانون من التهابات المفاصل.

وبحسب المبتكرين، يسمح هذا الدواء بتأجيل أو إلغاء العمليات الجراحية المقررة، التي لها مخاطر عديدة.

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