أدوية شائعة قد تضاعف احتمال جلطة الدماغ

المصدر: دبي - البيان الصحي

خلص علماء جامعة أبردين البريطانية بعد دراسة مجموعة من الأدوية الشائعة الانتشار التي يتناولها متقاعد بين كل ثلاثة إلى أن الفاليوم والإيموديوم والكودين قد تضاعف احتمال جلطة الدماغ.

وبينت نتائج الدراسة التي نشرتها «مجلة العلوم العصبية» البريطانية أن الأشخاص الذين يتعاطون هذه الأدوية بكثرة يتعرضون للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 59 % أكثر من الآخرين ويتوفون بسببها بنسبة 86 %.

وأكد فريق الباحثين البريطاني أنه لا يوجد بين هذه الأدوية شيء مشترك سوى تأثيرها في النظام الكوليني للجسم الذي يضبط عمل القلب وأعضاء الجسم المهمة الأخرى كالأمعاء.

وتبين سابقاً لفريق العلماء المذكور، أن هذه الأدوية تسبب فقدان الذاكرة وتزيد من احتمال فقدان التوازن، كما أثبتوا بعد دراسة حالات 22000 شخص أنها تزيد من احتمال تخثر الدم المسبب للجلطة الدماغية.

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