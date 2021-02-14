القشطة.. خصائص مضادة للسرطان والملاريا

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعتبر القشطة من أكثر أنواع الفاكهة التي تحمل قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على مجموعة من الفيتامينات أ، ب، ج. كما أنها تحتوي على المواد الضرورية والمهمة لجسم الإنسان مثل البروتين، الدهون والكربوهيدرات حسب ما ذكرت مجلة نيوترشن الألمانية.

وتعد القشطة غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على منع امتصاص الكولسترول في الأمعاء كما تساعد أيضاً على حماية الغشاء المخاطي للقولون من التعرض للمواد السامة، المسببة للسرطان في القولون. وتحتوي القشطة على مادة الفينولية المضادة للأكسدة، وقد تم العثور على أن لها خصائص مضادة للسرطان، ومكافحة الملاريا والديدان.

وإلى جانب أنها غنية جداً بفيتامين سي، أحد مضادات الأكسدة القوية الطبيعية، فهي غنية بفيتامين ج، الذي يساعد الجسم على تكوين المقاومة ضد العوامل المعدية، بالإضافة إلى أنها مصدر جيد لفيتامين «ب» المركب، وخصوصاً فيتامين ب6، فنّ 100 غرام من الفاكهة الطازجة يوفر 275 مللغرام أو 20٪ من المستويات الموصى بها يومياً. وأخيراً، تحتوي القشطة على نسب متوازنة من الصوديوم والبوتاسيوم، إذ إن مستوى البوتاسيوم الجيد في الجسم يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

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