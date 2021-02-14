نظارات ذكية تعالج قصر النظر بارتدائها ساعة ونصف يومياً

المصدر: دبي – البيان الصحي

طورت شركة يابانية نظارات ذكية يمكنها أن تعالج قصر النظر عند ارتدائها يومياً لمدة تصل لساعة ونصف.

ومرض قصر النظر هو عبارة عن رؤية الأشياء القريبة بوضوح ورؤية الأشياء البعيدة بشكل ضبابي.

وهناك ثلاثة إجراءات علاجية متاحة لحالة قصر النظر، وهي ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة أو الخضوع للجراحة الانكسارية التي تقلل من ارتداء النظارات والعدسات الطبية عبر استخدام أشعة الليزر لإعادة تشكيل القرنية.

تجارب

وقالت الشركة: إن ارتداء النظارة الجديدة لمدة تتراوح ما بين 60 ــــــــ 90 دقيقة مرة واحدة يومياً، يمكنه أن يصحح مشكلة قصر النظر.

وأطلقت الشركة على النظارة اسم Kubota Glasses، وهي ما زالت قيد التجارب لمعرفة المدة التي يستمر فيها تأثير النظارة على علاج المشكلة بعد أن يقوم الشخص بارتدائها، وما هي المدة المحددة التي يلتزم بها الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بارتداء النظارة حتى يتخلصوا من قصر النظر نهائياً.

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