المصدر: دبي _ البيان الصحي

تمكّن علماء في جامعة كولورادو الأمريكية، من اختراع جلد إلكتروني قادر على تجديد خلاياه بنفسه، وكذلك تدوير تصنيعه، في حال أن تعرض للتلف، بحسب موقع «ذا فيرج».

ولا يختلف الجلد الإلكتروني من حيث الملمس ولا الوظائف عن الجلد البشري، حيث يحتوي على مجسّات لقياس درجة حرارة الجسم، ونسبة الرطوبة فيه، ودخول الهواء إليه.

صُمم الجلد بشكل فريد من نوعه، حيث أضاف العلماء للجلد جزيئات الفضة، لتوفير أفضل قوة ميكانيكية، واستقرار كيميائي، وتوصيل كهربائي.

ويتوقع الأستاذ المساعد في الجامعة، «وي زينغ»، أن يستخدم الجلد الجديد على نطاق واسع في مجال الروبوتات، حيث سيتم إكساء الروبوتات بهذا الجلد الصناعي، لكي تبدو آدمية، وفقاً لما نشره موقع سبوتنك.

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