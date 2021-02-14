د. هند العوضي : تثقيف الأبناء يعزز حماية المجتمع في التصدّي لـ«كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي أهمية تثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات «كوفيد ــــ 19»، وطرق الوقاية منها، وانه يجب على أولياء الأمور والمرافق للطفل مراقبة أعراض وعلامات «كوفيد ـــ 19» أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة، لافتة إلى ضرورة

الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئة المعنية.

وأشارت إلى انه في حال وجود شخص مصاب بـــ «كوفيد ـــ 19» في المدرسة ستقوم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع المدرسة بتقصي المخالطين.

وحرصت هيئة الصحة بدبي على تزويد أولياء الأمور بالمعلومات الدقيقة والموثوقة والمحدثة، حول أفضل الطرق للمحافظة على سلامة الأبناء وصحة العائلة، والمجتمع بوجه عام، فأولياء الأمور دائماً يسعون لتقديم كل ما في وسعهم لحماية أطفالهم، في ظل جائحة «كوفيد ـــــــــــــ 19»، التي جلبت العديد من التحديات لأولياء الأمور في جميع أنحاء العالم، وتالياً أبرز المعلومات التي قدمتها رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، بصيغتها المبسطة والواضحة والمفهومة، وفقاً لأكثر الأسئلة شيوعاً وأكثر الاستفسارات المتداولة في أوساط أولياء الأمور:

ما أهم علامات الإصابة بـــ «كوفيد ـــ 19»؟

الحمى وارتفاع في درجة الحرارة (37.5)، السعال، وآلام في الجسم، وضيق وصعوبة في التنفس، وألم في الحلق، وسيلان الأنف، والإسهال، والغثيان، والصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

ما أبرز الإجراءات والتدابير الاحترازية؟

الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئة المعنية.

لا ترسل طفلك للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بــ «كوفيد ـــ 19».

تجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرضكم وتعرض أبنائكم لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا في المجتمع.

تثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات «كوفيد ـــ 19»، وطرق الوقاية منها.

ارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من 6 سنوات.

تزويد طفلك بعدد كاف من الكمامات ومعقم اليدين.

التحديث المستمر لنموذج الصحة والسفر من خلال الرابط:

https:/ / www.dha.gov.ae/ ar/ pages

coronaregistration.aspx

يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن كل واحد منا مسؤول عن منع انتشار الذعر والشائعات والمعلومات المضللة.

ماذا إذا ظهرت أعراض «كوفيد ـــ 19» على طفلك في المنزل؟

يجب عليك إبقاء طفلك في المنزل.

إبلاغ المدرسة فوراً.

طلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــــ PCR.

إذا ظهرت النتيجة سلبية: يمكن العودة إلى المدرسة في حال اختفاء الأعراض وتقديم نتيجة الفحص مع الإجازة المرضية/‏ شهادة حضور لإدارة المدرسة.

إذا ظهرت النتيجة إيجابية:

على ولي الأمر إخطار المدرسة فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية.

اتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي.

سيتم منح طفلك فرصة التعلم عن بُعد.

عند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض «كوفيد ـــ 19»، وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342.

يجب على جميع المخالطين لطفلك كالأخوة وأفراد الأسرة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، واتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالمخالطين.

ماذا على ولي الأمر أن يفعل إذا ظهرت أعراض «كوفيد ـــ 19»على طفله أثناء استخدام وسيلة النقل؟

النقل الخاص

• يجب على أولياء الأمور والمرافق للطفل مراقبة أعراض وعلامات «كوفيد ـــ 19» أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة.

• في حالة وجود أية أعراض وعلامات: يجب على الطالب العودة إلى المنزل، وطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة فوراً.

• الالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص، سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة.

ماذا لو ظهرت الأعراض والعلامات المرضية قبل ركوب الحافلة؟

• إبقاء الطالب في المنزل.

• طلب الاستشارة الطبية.

• إبلاغ المدرسة فوراً.

ماذا لو ظهرت الأعراض والعلامات المرضية بعد ركوب الحافلة؟

جلوس الطالب في مقدمة الحافلة.

إبلاغ مسؤول الصحة والسلامة في المدرسة.

سيقوم مسؤول الصحة والسلامة عند الوصول باصطحاب الطفل إلى غرفة العزل.

إبلاغ الوالدين لأخذ الطفل وطلب الاستشارة الطبية.

يجب على الوالدين التعاون مع المدرسة لأخذ الطفل فوراً واتباع الإرشادات الطبية اللازمة.

ماذا لو ظهرت أعراض «كوفيد ـــ 19» على طفلك وهو في المدرسة؟

سيتم نقل الطفل على الفور لغرفة العزل الصحي.

سيتم تقييم حالة الطفل من قبل طبيب/‏ ممرض المدرسة.

سيتم إبلاغكم لأخذ طفلكم على الفور.

طلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــــ PCR.

الالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص، وسواء كانت سلبية أو إيجابية، لا بد من التقيد بالإرشادات المذكورة أعلاه.

إذا كان طفلك مخالطاً لشخص مصاب بـــ «كوفيد ـــ 19» في المدرسة؟

في حال وجود شخص مصاب بـــ «كوفيد ـــ 19» في المدرسة ستقوم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع المدرسة بتقصي المخالطين وإبلاغكم في حال ثبوت مخالطة طفلكم لهذه الحالة، ويقصد بالمخالطين الأشخاص الذين كانوا على مسافة أقل من مترين من حالة مؤكدة لـــ كوفيد ــــ 19، ولمدة تزيد عن 15 دقيقة، تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض في الحالة المؤكدة وخلال فترة المرض.

من هو المخالط؟

المخالط هو كل شخص قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـــ 19»، بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة.





في حال ثبوت مخالطة الطفل لشخص مصاب بـــ «كوفيد ـــ 19» من خارج المدرسة؟

في حال ثبوت مخالطة طفلكم لشخص مصاب بـــ «كوفيد ـــ 19» من خارج المدرسة، يجب عليكم إبلاغ المدرسة فوراً والالتزام بالحجر الصحي المنزلي 10 أيام من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب. كما يجب في الحالتين (المخالطة لشخص مصاب داخل المدرسة أو خارجها)، ما يلي:

الالتزام في الحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام مع مراقبة أعراض المرض.

مراقبة المخالطين خلال فترة الحجر الصحي.

المخالطون الذين لم تظهر عليهم الأعراض بإمكانهم العودة إلى المدرسة بعد إنهاء فرتة الحجر الصحي المنزلي (10 أيام).





الإجراءات العامة حالة مخالطة الطفل لشخص مصاب بـــ «كوفيد ـــ 19»؟

لا يتطلب من المخالطين عمل فحص PCR، إلا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض خلال فترة الحجر، وينبغي حينها التوجه لطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة بنتيجة فحص PCR.

ستمنح المدرسة طفلك فرصة التعلم عن بُعد، لذا شجع طفلك على الالتزام بالتعلم عن بُعد.

قبل العودة إلى المدرسة بيومين تقريباً، سيقوم طبيب المدرسة/‏ الممرض بالتقييم الافتراضي للحالة للتأكد من أن طفلك لا يعاني من أعراض وعلامات المرض.

إذا سُمح لطفلك بعد التقييم الافتراضي بالعودة إلى المدرسة، فعليه الذهاب إلى عيادة المدرسة فور الوصول ليتم تقييم حالته الصحية، من أجل السماح له باستئناف الدراسة داخل المدرسة.

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