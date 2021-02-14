مليونا مكالمة استقبلها مركز الاتصال بـ«صحة دبي» في 2020

يقدم مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي 800342 (800DHA) خدمات متميزة لأفراد المجتمع عبر قنواته المختلفة لتحقيق الاستجابة القصوى في الرد على المتعاملين، رغم الزيادة الكبيرة التي يشهدها المركز في عدد المكالمات المتسلّمة بسبب جائحة كوفيد - 19، وبلغ عدد المكالمات الهاتفية التي استقبلها مركز الاتصال الموحد في الهيئة في العام الماضي (2,210,195) مكالمة هاتفية.

870732 مكالمة حول «كوفيد - 19»

49651 مكالمة لحجز موعد فحص «كورونا»

124,780 عدد المواعيد التي تم حجزها ضمن خدمة «طبيب لكل مواطن» العام الماضي

188،970 رسالة نصية

272،129 دردشة عبر الموقع الرسمي للهيئة

81،878 استفساراً ومحادثة عبر قناة واتساب الأعمال

270 موظفاً تم تدريبهم وتزويدهم آخر المعلومات والمستجدات والقرارات التي يتم اعتمادها من الجهات المعنية

- القنوات والخدمات التي يقدمها المركز على مدار الساعة:

- المكالمات الهاتفية

- الدردشة الفورية المباشرة مع المتعاملين

- البريد الإلكتروني

- قنوات التواصل الاجتماعي

- خدمة واتساب الأعمال

- حجز وإدارة المواعيد الطبية في مراكز الهيئة كافة

- حجز المواعيد الطبية ضمن خدمة «طبيب لكل مواطن»

- خدمة الاستعلام عن حالة الطلب لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية

- الاستعلام عن حالة الطلب لخدمات التراخيص الطبية

• المركز يقدم خدماته من خلال ست لغات وهي:

- اللغة العربية لغة رسمية

- الأوردو

- التاغلوغ

- الهندية

- المالايالم

- الصينية

- مراقبة ومتابعة أعداد وحجم المكالمات الواردة وطبيعة الاستفسارات على «خط كورونا» بشكل آني من خلال لوحة بيانات تفاعلية موحدة.

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