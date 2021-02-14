حرقان العين لأكثر من 3 أيام يستدعي استشارة الطبيب

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون: إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير ويستدعي استشارة الطبيب.

وأوضحت الرابطة أن حرقان العين غالباً ما يرجع إلى إجهاد العين بسبب الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لمدة طويلة مثلاً، أو دخول شيء غريب في العين مثل كمية من الشامبو أثناء الاستحمام أو ماء حمام السباحة المحتوي على كلور.

كما قد يرجع جفاف العين بسبب ارتداء العدسات اللاصقة مثلاً، أو الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي أو شعر الحيوانات، أو تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، أو المسكنات.

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