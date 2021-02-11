دراسة تكشف تأثير تناول نصف بيضة فقط يومياً على صحتك

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة جديدة أن تناول ثلاث بيضات فقط في الأسبوع يمكن أن يزيد من خطر وفاة الشباب، حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحذر الخبراء في الدراسة من أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون التي يمكن أن تغذي السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقا لسكاي نيوز.

كما زعمت دراسة أخرى أن تناول البيض في كل صوره، سواء كان مسلوقاً أو مقلياً أو مخفوقاً، يشكل تهديداً للصحة وقد يزيد من خطر الوفاة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أضافت الدراسة أن تناول نصف بيضة فقط يومياً يزيد من احتمالية الموت بنسبة سبعة في المائة، مشيرة إلى أنه، طبقاً لذلك، فإن الشخص الذي يأكل بيضة واحدة في اليوم لديه فرصة أكبر للوفاة بنسبة 14 في المائة مقارنة بمن لا يتناولها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

ويعتقد الباحثون الصينيون الذين قادوا الدراسة أن ارتفاع مستويات الدهون والكولسترول في البيض هو السبب في ذلك.

وأجريت الدراسة على أكثر من نصف مليون شخص تمت متابعة حالتهم الصحية وعاداتهم الغذائية وكمية البيض التي تناولونها بشكل يومي لمدة 16 عاماً.

وتُظهر بيانات الدراسة، المنشورة في مجلة «بلوس وان» العلمية، أن أكثر من 129 ألف شخص من المشاركين توفوا خلال أعوام الدراسة، جميعهم تناولوا يومياً أطعمة تحتوي على الكولسترول.

وارتفعت الوفيات بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية على وجه التحديد بنسبة 24 و16 في المائة على التوالي.

وقال مؤلف الدراسة، البروفسور يو تشانغ من جامعة تشجيانغ: «في هذه الدراسة، ارتبط تناول البيض والكولسترول بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناتجة عن السرطان».

ولا يوجد كولسترول في بياض بيضة دجاج متوسطة الحجم، فيما يحتوي صفار البيض على حوالي 186 ميلليغراماً من الكولسترول.

ونصحت الدراسة الأشخاص بتناول بياض البيض فقط والبعد عن الصفار أو التحول إلى بدائل صحية للبيض، لافتة إلى أن استبداله بالمكسرات أو البقوليات أو الدواجن ومنتجات الألبان يؤدي إلى خفض معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث.

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