مستحضر مبتكَر بالذكاء الاصطناعي مضاد لـ «سارس»

المصدر: دبي - البيان

أعلن ممثلو شركة فرنسية، أن الذكاء الاصطناعي ابتكر مستحضراً مضاداً لفيروس سارس "SARS-CoV-2"، وهو عبارة عن مزيج من مستخلص نباتات عدة.

وتشير مجلة" بلوس وان": " PLOS OnE"، إلى أنه وفقاً لخبراء شركة "ألفانوس": " Alphanosos "، ستبدأ اختبارات هذا المستحضر النباتي على الحيوانات في غضون شهر. وهذا المستحضر هو مزيج من مستخلص آلاف النباتات كمواد أولية آمنة للإنسان، خلطت في مجموعات مختلفة المكونات (1040 مزيجاً) التي يمكن منها الحصول على مستحضرات ذات خصائص غير متوقعة.

ويشير خبراء الشركة، إلى أنهم ابتكروا برنامجاً للذكاء الاصطناعي، يستخدمه في «اختيار» مزيج بالخصائص المطلوبة. فمثلاً، يمكنه قتل نوع من البكتيريا أو الفيروسات، حيث يهاجمها عدد كبير من المواد المختلفة، المكونة للمستحضر، إذ إن كل مكون «يطعن الهدف» وجميعها بصورة مشتركة تقضي عليه.

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