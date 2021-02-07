الدماغ البشري يصاب بالشيخوخة بدءاً من منتصف العقد الثاني

المصدر: دبي _ البيان الصحي

كشف بحث جديد أجراه باحثون في جامعة لانكستر بإنجلترا، أن الدماغ البشري يصاب بـ«الشيخوخة» بعد سن الـ25 عاماً، إذ إن السائل النخاعي المتواجد في الدماغ والنخاع الشوكي يغير سرعة حركته لدى أولئك الأكبر سناً من منتصف العشرينيات.

وقالت معدة البحث، البروفيسورة أنيتا ستيفانوفسكا: «أظهرت النتائج الأولية وجود أدلة على ضعف حركة السائل النخاعي لدى المشاركين في الدراسة فوق سن الـ25»، مشيرة إلى أن شيخوخة الدماغ قد تبدأ في وقت سابق مما كان متوقعاً».

وتابعت: «الدراسات المستقبلية يمكن أن توفر المزيد من الاكتشافات عن مختلف الأمراض العصبية والشيخوخة ذات الصلة».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز