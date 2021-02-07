مادة لجراحة العظام بديلاً عن صفائح التيتانيوم

المصدر: دبي _ البيان الصحي

طور علماء من روسيا صفائح خاصة بأشكال مختلفة تذوب في جسم المريض مع الزمن عند استخدامها في عمليات كسور العظام.

وقام علماء قسم المواد النانوية البيولوجية في معهد كورتشاتوف الروسي للبحوث العلمية بتصنيع مادة تستخدم في جراحة العظام بديلاً لصفائح التيتانيوم والقطع المعدنية الأخرى لعلاج حالات الكسور المختلفة، ما سيوفر على المريض عمليات إضافية لنزع هذه البدائل المعدنية.

وقال الباحث نيكيتا سيدوش، إن فريقه العلمي قام بتصنيع مادة «بوليميرية» لتشكيل هذه الصفائح المستخدمة في جراحة الكسور من «متعدد حمض اللبنيك»، الذي لا يسبب أي التهاب لدى الاستخدام.

وأكد سيدوش إمكانية إضافة بعض المواد الأخرى للمادة «البوليميرية»، مثل الهيدروكسيباتيت (عنصر طبيعي من العظام) على شكل جسيمات نانوية لا تزيد على 500 نانومتر، لزيادة المتانة وتجنب الالتهابات، وضمان ذوبانها تماماً في الجسم مع مرور الوقت اللازم للشفاء.

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