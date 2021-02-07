فيتامين ب 12 أساس في تكوين كريات الدم الحمراء بالنخاع والعظام

المصدر: دبي _ البيان الصحي

يؤدي فيتامين ب12، وظائف فيسيولوجية عدة داخل الجسم، ويعد عاملاً أساسياً في تشكيل الحامض النووي، وتكوين كريات الدم الحمراء في النخاع والعظام، وإنتاج مادة الميلانين التي تغلف الأعصاب، وفي العمليات الاستقلابية لإنتاج الطاقة، وفي عمليات التنفس الخلوي، وفي الحماية من السرطان، وفي تأمين النمو الطبيعي للأطفال الرضع، وفقاً «لموقع إنترناشيونال هيلث جورنال».

أبرز أعراض نقص «ب 12»:

التهاب اللسان وفقر الدم والاكتئاب

ضعف الذاكرة والصداع المستمر

الإسهال والضعف العام واللهاث

الضعف العضلي والإمساك

اضطراب التوازن وصعوبة في المشي

تساقط الشعر

شحوب الجلد

علامات إنذار مبكرة:

الإحساس بالوخز والخدر في اليدين والقدمين

التعب غير المبرر

الضعف أو آلام في العضلات

آلام في المفاصل

شحوب في الوجه والجلد

الأغذية الغنية بالفيتامين:

كبد البقر

كبد العجل

الكافيار

أصداف البحر

لحم الأرنب

سمك الماكريل

سمك الهارينغ

السردين

الأجبان

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز