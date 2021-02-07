ارتفاع ضغط دم الحامل يؤثر على دماغ الجنين

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

ذكرت دراسة حديثة أجريت بجامعة هلسنكي في فنلندا، أن هناك علاقة بين ارتفاع ضغط دم الأم خلال الحمل، ودرجة احتفاظ الطفل بقدراته المعرفية على مدار عمره.

الدراسة التي أجريت على الذكور أفادت نتائجها أن ارتفاع ضغط دم الأم خلال الحمل، يؤدي إلى فقد القدرات المعرفية على امتداد العمر، أسرع من المواليد الذين تمتعت أمهاتهم بضغط دم سليم خلال الحمل.

النتائج جاءت بعد فحص 398 رجلاً، وُلدوا بين عامي 1934 و1944، خضعوا جميعهم لاختبارات في الرياضيات، واللغة، والاستدلال المكاني، في سنّ العشرين، ثم مرة أخرى في سن الـ69، وكانت النتائج الأكثر وضوحاً هي نتائج الرجال في الرياضيات.

وفسّر العلماء النتائج بأن ارتفاع ضغط دم الأم قد يؤدي إلى تسمّم الحمل.

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