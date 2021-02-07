اللحوم الحمراء مرتبطة بزيادة خطر السرطان والسكري وأمراض القلب

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

خلصت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن تناول مزيد من اللحوم الحمراء، مرتبط بزيادة خطر الوفاة، نتيجة أمراض شائعة، منها السرطان والسكري وأمراض القلب، وكذلك «جميع المسببات الأخرى» للوفاة.

وفحص باحثون بيانات نحو 537 ألف بالغ، تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاماً، ووجدوا أن الأشخاص الذين أكلوا لحوماً حمراء بكميات أكبر، زادت احتمالات وفاتهم، نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات، بنسبة 26 في المئة، مقارنة بأولئك الذين تناولوها بكميات أقل.

لكن الباحثين ذكروا في دورية (ذا بي.إم.جيه)، أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة، نتيجة جميع المسببات، بنسبة 25 في المئة، خلال فترة الدراسة، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها. وقال كبير معدي الدراسة، آراش اعتمادي من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان «تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة، وهي أيضاً كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة».

معدلات

وقال اعتمادي في رسالة بالبريد الإلكتروني: «وجدنا أيضاً أنه بالنسبة لنفس إجمالي استهلاك اللحوم، فإن الأشخاص الذين ذكروا أنهم اتبعوا نظاماً يتضمن نسبة أكبر من اللحوم البيضاء، كانت معدلات الوفاة المبكرة بينهم أقل».

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