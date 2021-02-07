9 أغذية تجنب غسلها قبل أكلها

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

كشف تقرير طبي، خطر غسل جميع الأطعمة قبل تناولها، لاعتبارها من الممارسات الخاطئة تماماً، ويعزى ذلك إلى أن بعض الأغذية لا تحتاج إلى الغسل قبل الاستهلاك، لأن تعرضها للماء، قد يؤدي إلى تلوثها، والتسبب في نتائج عكسية، وأوردت مجلة «تيك بيت» الإسبانية، قائمة الأطعمة التسعة التي لا يجب غسلها قبل تناولها:

1 البيض: من الأطعمة التي لا تحتاج إلى غسلها قبل استهلاكها، وفي الواقع، يقي الغشاء الخارجي البيضة من البكتيريا ويمنع تلوثها.

2 اللحوم النيئة: البكتيريا الموجودة فيها تختفي بمجرد طبخها على درجات حرارة عالية. لهذا السبب، لا يجب غسل هذه الأطعمة. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي عملية تنظيف اللحوم باستعمال الماء، إلى انتشار البكتيريا الموجودة فيها في جميع أنحاء المطبخ، وهو ما يمثل خطراً على صحتك.

3 السمك: يعد من بين الأطعمة التي لا يجب غسلها قبل استهلاكها. فعادة ما تكون الأسماك نظيفة وجاهزة للطهو عند شرائها، لذلك تصبح عملية غسلها مجدداً، أمراً ثانوياً.

4 الدجاج: لأن ذلك يزيد من خطر انتشار البكتيريا التي يحملها هذا النوع من اللحوم إلى مختلف أرجاء المطبخ.

5 سلطة الخس أو الجرجير المعلبة، لا تحتاج إلى الغسل بالماء، لأنها معدة للاستهلاك مباشرة. لذلك، ليس من الضروري غسلها مرة أخرى. علاوة على ذلك، يمكن أن تسهم هذه العملية في وصول جزئيات دقيقة ضارة إلى السلطة.

6 إن الخضراوات المعلبة تندرج ضمن قائمة الأطعمة التي لا يحبذ غسلها قبل استهلاكها، لأنها جاهزة للاستهلاك.

7 المعكرونة المطبوخة: نظراً لأن ذلك يمكن أن يسهم في الحد من تماسكها وفقدانها عناصر غذائية هامة، على غرار النشاء.

8 الأغذية المجمدة: تعتبر من الأطعمة التي يعد غسلها خطأ فادحاً، نظراً لأن إذابة الجليد عن هذه الأطعمة عن طريق الغسل، من الأخطاء الشائعة في جميع المطابخ، والتي لا تعد من الوسائل الناجعة.

9 الفطر، فإن عملية غسله مسموح بها، لكن دون نقعه في الماء، لأن هذه العملية، ستؤدي إلى فقدانه للمكونات الغذائية، وستجعل مذاقه سيئاً.

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