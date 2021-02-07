تقنية «ليزر» يمكنها جراحة العظام بدون لمس

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

نجحت شركة التكنولوجيا الطبية السويسرية AOT المختصة بجراحة العظام باستخدام الليزر في تطوير تقنية جديدة ستجعل أدوات جراحة العظام الطبية التقليدية، مثل الحفّار والمشرط وشفرة المنشار الطبية، من الماضي.

وبحسب موقع Robotics & Automation للأخبار التقنية، صممت الشركة السويسرية تقنيتها التي أطلقت عليها اسم «CARLO» لجراحة العظام بالليزر بدون لمس والموجهة باستخدام روبوت، حيث ثبتت رأس الليزر على ذراع آلية روبوتية تعمل باللمس بواسطة نظام تحديد الموقع.

وأظهرت التجارب السريرية قدرة التقنية على إجراء قطع أو حفر للعظام بدقة فائقة، حيث تعمل من خلال إطلاق شعاع ليزر يبخر الماء داخل ركيزة العظم في غضون مللي ثانية، ثم يزيل العظام بدقة في طبقات، ولا يترك أي بقايا.

وتحدد التقنية العمق المطلوب أو مستوى قطع العظام، بدون الحاجة لأدوات لإزالة العظام التي قد تلتوي أثناء إجراء الجراحة وتؤذي المريض، ويمكن للتقنية الجديدة تشكيل قطع أو حفر عظام جديدة لكل مريض حسب حالتهاً.

وعند كل حركة للمريض أو تغيير في قيادة إعداد العملية تتخذ التقنية وضعية الإنهاء الفوري، حيث يعيد رأس الليزر توجيه نفسه تلقائياً حتى يصل إلى الموضع الصحيح مرة أخرى، ويضمن إعادة التعديل التلقائي أي تغييرات في المسافة الآمنة للمريض بدون لمس.

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