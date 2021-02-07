«صحة دبي» تنجح في رفع الوعي المجتمعي للتخلص الآمن من الأدوية

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

تمكنت مبادرة إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي من تحقيق إنجازات ملموسة في رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع حول التخلص الآمن من الأدوية، والذي انعكس بشكل إيجابي على كميات الأدوية غير المستخدمة وسارية الصلاحية التي تتلقاها صيدليات الهيئة من المرضى.

وأكد الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، أهمية التعريف بالطرق الصحيحة للتخلص الآمن من الأدوية غير المستخدمة أو التالفة أو المنتهية الصلاحية عند المرضى، وترسيخ مفهوم سلامة وأمان استخدام هذه الأدوية وحماية البيئة، وأفراد المجتمع المحلي من الاستخدام الخاطئ لها والأضرار الناجمة عن سوء إدارة الأدوية.

تقييم

ودعا الدكتور السيد أفراد المجتمع إلى التخلص الآمن من الأدوية من خلال تسليمها لأقرب صيدلية تابعة لهيئة الصحة بدبي، حيث يقوم فريق صيدلاني متخصص بتقييم الأدوية التي يتم إحضارها من قبل المرضى بغض النظر عن مكان صرفها لهم والتخلص الآمن منها حسب السياسات والإجراءات المطبقة في الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية.

ونصح المرضى بحفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات المنزلية وعدم التخلص منها في أماكن القمامة للحفاظ على سلامة البيئة، وتفادي تأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المجتمع.

تخزين

حذر الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي من التخزين الخاطئ للأدوية والذي قد يؤدي إلى تغيير مكوناتها والتأثير على فاعليتها بغض النظر عن تاريخ الصلاحية، مشيراً إلى أن تعرض الأدوية للحرارة والرطوبة قد يغير من خصائصها الكيميائية ويؤثر سلباً على مفعولها.

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