صحة القلب مفتاح الوقاية من الزهايمر

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أظهرت دراسة حديثة أن الحفاظ على صحة القلب قد يساعد في درء خطر الإصابة بالزهايمر والخرف في مراحل متقدمة من العمر.

ويقول العلماء إن التغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول الطعام الصحي في وقت مبكر من الحياة، يلعب دوراً مهماً في إبطاء تصلب الشرايين، ويمكن أن يمنع الإصابة بالخرف عند كبار السن.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة PLOS Medicine أن قياس تصلب الشرايين في منتصف العمر كان قادراً على التنبؤ بما إذا كان شخص ما سيعاني من ضعف صحة الدماغ في السنوات التالية. واستندت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة كوليدج لندن، إلى بيانات من دراسة استمرت 36 عاماً حول صحة 10000 بريطاني.

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