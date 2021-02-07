منظومة ذكاء اصطناعي تقدم وصفات حسب الذوق

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تقديم نصائح بشأن وصفات الأطعمة الصحية حسب أذواق واحتياجات كل مستخدم.

وتهدف هذه المنظومة التي ابتكرت في معهد رينسالر للفنون التطبيقية ومركز أبحاث شركة (أي.بي.إم) للتكنولوجيا في نيويورك إلى مساعدة المستخدم للوصول إلى الوجبة الصحية التي تلبي ذوقه واحتياجاته الصحية، مع تجنب بعض المكونات التي ربما تكون ضارة بسبب ظروف مرضية معينة، مثل تجنب السكريات والنشويات في حالة مرضى السكري، أو تجنب بعض أنواع الفواكه أو المكسرات مثلاً، في حالة إصابة المستخدم بحساسية غذائية معينة تجاه هذه الأصناف.

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