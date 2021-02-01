بيل غيتس: الوباء القادم أسوأ بعشر مرات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية على الدروس المستفادة من جائحة كورونا، محذرا من أن الوباء القادم قد يكون أسوأ بـ 10 مرات.

وأعرب غيتس في الوقت ذاته عن تفاؤله بحدوث تحسن في الوضع الوبائي على مستوى العالم بحلول فصل الصيف، معبرا أيضا عن الأسف لزيادة أعداد الوفيات بكورونا في العديد من البلدان

وأضاف أن الوضع الحالي الصعب سيستمر لعدة أشهر إلى أن يحل الطقس الدافئ، وبفضل توفر اللقاحات والتطعيم سيكون من الممكن تحقيق انخفاض في معدل الوفيات، بحسب روسيا اليوم.

واكدت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية أن مؤسس شركة “مايكروسوفت” يعمل منذ عدة سنوات بنشاط على تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أنه أصبح عدوا في نظر أنصار نظريات المؤامرة بسبب جهوده النشطة في دعم حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي.

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