ارتباط بين عدد نبضات القلب والوفاة المبكرة

المصدر: (دبي _ البيان الصحي )

أثبت علماء دنماركيون، العلاقة بين عدد نبضات القلب وطول العمر، من خلال دراسة استمرت 16 عاماً. وشارك في هذه الدراسة، بحسب صحيفة «ساينس اليرت»، 2798 متطوعاً، منهم 1082 فارقوا الحياة خلال فترة الدراسة. وبعد تحليل البيانات الخاصة بالحالة الصحية للمشاركين، أثار انتباه العلماء، مؤشر النبض، وتمكنوا على ضوئه من تأكيد ارتباط متوسط طول العمر، بصورة ما، بإيقاع القلب.

وقال الباحثون تعقيباً على استنتاجهم: «إذا كان النبض من 71 إلى 80 ضربة في الدقيقة، فإن خطر الوفاة المبكرة، يزداد بنسبة 51 %. وإذا كان من 81 إلى 90، فإن خطر الوفاة يتضاعف، حتى إذا كان مستوى الكوليسترول والسكر في الدم طبيعياً».

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