المتزوجون الأقدر على الكشف عن الإصابة بسرطانات الجلد

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

أشارت دراسة أمريكية إلى أن المتزوجين، قد يكونون أكثر قدرة على الكشف المبكر عن إصابتهم بنوع خطير من سرطانات الجلد، مقارنة بغيرهم ممن يعيشون دون شريك حياة. وشمل البحث بيانات 52063 من البالغين المصابين بمرحلة مبكرة من هذا النوع من سرطان الجلد خلال الفترة بين عامي 2010 و2014، وتضمنت الدراسة 36307 مرضى متزوجين و7570 لم يسبق لهم الزواج و3650 من المطلقين و4536 من الأرامل، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وكتب الباحثون في دورية جاما لطب الأمراض الجلدية، أنه وبالمقارنة مع المرضى المتزوجين، تأخر التشخيص المبكر للأرامل المصابين بـسرطان الجلد بنسبة 70%، في حين بلغت النسبة بين المرضى من المطلقين 38% و32% بين المرضى الذين لم يسبق لهم الزواج.

وقالت سيمارون شارون، التي قادت فريق البحث بمستشفى جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا: «نعتقد أن أحد أسباب اكتشاف المتزوجين للإصابة مبكراً هو أن أعين رفاقهم… تلاحظ أي ندبة (على الجلد)».

ولفتت إلى أنَّ «الأشخاص الذين يقيمون علاقات طويلة الأجل… تكون لديهم القدرة على ملاحظة أي ندبة تطرأ».

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