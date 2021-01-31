مركز سالم الذكي الأحدث عالمياً في خدمات اللياقة الطبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتبر مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية، التابع لهيئة الصحة بدبي، المركز الأول والأحدث من نوعه عالمياً، والمزود بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها (الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت، وانترنت الأشياء)، وهو ما مكن المركز من اختصار رحلة الفحص الطبي وإصدار الإقامة من 28 ساعة إلى 30 دقيقة، لجميع المستفيدين من خدماته الأعلى جودة، وهم: كبار الشخصيات، ورجال الأعمال، والمستثمرون، وأصحاب الإقامة الذهبية.

جاء المركز مواكباً للتحولات الذكية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، نحو مئوية الإمارات 2071، وفي ضوء خطة دبي 2021 الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى في العالم؛ كما جاء أيضاً ضمن خطط وجهود هيئة الصحة بدبي، التي تستهدف توفير أفضل أنظمة الرعاية الصحية المبتكرة، وتعزيز جودة الحياة.

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