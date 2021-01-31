فيتامينات تخفف الأمراض التنفسية

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

كشفت دراسة بريطانية أن استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامينات أ، هـ، د مرتبط بانخفاض أمراض الجهاز التنفسي، وعليه دعت إلى مزيد من البحث حول تأثيرها على فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة (علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي) الألمانية وشارك بها 6115 بالغاً، أن تناول هذه الفيتامينات، سواء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، يقلل من العديد من أمراض الجهاز التنفسي.

وكان على أولئك الذين شاركوا في التحليل أن يشيروا إلى الفيتامينات التي كانوا يتناولونها وأي مشكلات تنفسية قد تكون لديهم، وفقاً للدراسة التي أجرتها إمبريال كوليدج لندن وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

ويرتبط فيتامين (د) بالتعرض للشمس من نهاية مارس إلى سبتمبر، لكن مجلس الصحة البريطاني يوصي بمكملات يومية من هذا الفيتامين للبالغين والأطفال فوق سن 4 سنوات.

ويمكن الحصول على فيتامين (أ) من الحليب كامل الدسم والجبن والجزر والخضراوات وبعض الفواكه، بينما يوجد فيتامين (هـ) في الزيوت النباتية والبذور والمكسرات.

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