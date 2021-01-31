فيتامينات «أ» و«سي» و«د» ضرورية للأطفال دون الخامسة

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

كشفت دراسة مسحية حديثة في ويلز، ببريطانيا، أن تقديم العقاقير الطبية التي تحتوي على فيتامينات «أ» و«سي» و«د» أمر ضروري للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن وزارة الصحة بلندن تنصح المواطنين بضرورة إعطاء أطفالهم حبوب الفيتامينات المتنوعة بشكل يومي.

وصدرت هذه توصية من جانب السلطات البريطانية منذ وافقت عليها لجنة الشؤون الصحية مطلع تسعينات القرن الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال بين عُمر 6 أشهر و5 سنوات يحتاجون التزود بهذه الفيتامينات حرصاً على صحتهم في المستقبل.

وكان هدف الباحثين في مدينة ويلز، من الدراسة الأخيرة، معرفة مدى اطلاع الآباء على هذه المعلومات، واستطلعوا آراء الأشخاص البالغين المرافقين للأطفال في اثنتين من مستشفيات سوانزي ويلز.

وكشف باحثون في ويلز أن 30% من الآباء لم يحصلوا على أي نصيحة من المختصين بتقديم هذه الحبوب لأطفالهم أبداً.

بحث

وأظهر المسح أيضاً أن 64% من الآباء الذين شملتهم عينة البحث أكدوا أنهم لم يقدموا هذه الفيتامينات لأطفالهم ولو مرة واحدة.

وقال الباحثون إن أبرز سببين لعدم تقديم الآباء عقاقير الفيتامينات لأطفالهم هو أنهم لم يعرفوا بأن الأمر ضروري وأنهم ظنوا أن التغذية الصحية فقط أمر كافٍ للحفاظ على صحة أطفالهم.

وتلعب تلك الفيتامينات دوراً مهماً لصحة الأطفال، وتنمية أجهزتهم الحيوية، وتقوية جهازهم المناعي، ووقايتهم من الأمراض، وعلى رأسها السكري والربو والتصلب المتعدد.

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