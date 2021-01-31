أطعمة مفيدة لصحة العين

المصدر: دبي – البيان الصحي

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن العديد من الخضروات والفواكه تحتوي على مواد تساهم بشكل فعّال في الحفاظ على قوة الإبصار.

وأوضحت الجمعية أن الجزر والسبانخ والطماطم والبروكلي والمانجو تحتوي على مادة «البيتا كاروتين»، والتي يحولها الجسم إلى فيتامين (أ). وتتمثل فائدة فيتامين (أ) في حماية شبكية العين وعدسة العين. وهذه الوظيفة تقوم بها أيضاً كل من مواد «الكاروتنويدات» و«اللوتين» و«الزيازانثين»، والتي تحتوي عليها الذرة والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

كما أن هذه المواد من شأنها تقليل فرص الإصابة بضمور الشبكية والمياه البيضاء «الكتاراكت». وبحسب وكالة «د ب أ» ينبغي أيضاً تناول الأطعمة، التي تحتوي على فيتامين (ج) وفيتامين (هـ)؛ نظراً لتأثيرهما المضاد للأكسدة، ولأنهما يعملان على حماية خلايا الشبكية من أضرار ضوء الشمس.

وتجدر الإشارة إلى أن فيتامين (ج) يتوافر في الموالح، بينما يتوافر فيتامين (هـ) في الزيوت النباتية والبندق والحبوب.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز