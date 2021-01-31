فرط ضغط الدم الرئوي تأثيرات على الشرايين والقلب

المصدر: دبي – البيان الصحي

يعد فرط ضغط الدم الرئوي أحد أنواع ارتفاع ضغط الدم التي تؤثر على شرايين رئتيك والجانب الأيمن لقلبك.

ومن أشكال فرط ضغط الدم الرئوي نوع يُسمى فرط ضغط الدم الشرياني الرئوي تضِيق فيه الأوعية الدموية في رئتيك أو تتعرّض للانسداد أو التلف. ويؤدي هذا التلف إلى إبطاء تدفق الدم عبر رئتيك، ويرتفع ضغط الدم في شرايين الرئة. ويكون على قلبك العمل بجهد أكبر لضخ الدم عبر رئتيك. يؤدي هذا الجهد الزائد في نهاية المطاف إلى ضعف عضلة القلب وفشلها.

ووفقاً لأطباء «مايوكلينيك» فإن فرط ضغط الدم الرئوي يتفاقم ببطء لدى بعض الأشخاص وقد يسبب الوفاة. ورغم عدم وجود علاج لبعض أنواع فرط ضغط الدم الرئوي، فإن العلاج من شأنه أن يساعد في تقليل حدة الأعراض وتحسين جودة حياتك.

الأعراض

وتتطور مؤشرات المرض وأعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي ببطء. وقد لا تلاحظها لأشهر أو حتى سنوات. ومع تقدم المرض، تتفاقم الأعراض.

تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي ما يلي:

★ ضيق النفس (ضيق في التنفس)، في بادئ الأمر أثناء ممارسة التمارين، وفي نهاية المطاف أثناء الراحة

★ الإرهاق

★ دوخة أو نوبات إغماء (غشيان)

★ ضغط أو ألم في الصدر

★ تورم (وذمة) في الكاحلين والساقين، ثم في البطن (الاستسقاء) في نهاية المطاف

★ لون مائل للزرقة للشفاه والجلد (زُرقة)

★ تسارع النبض أو خفقان القلب

الأسباب

يتكون قلبك من حجرتين علويتين (الأذينين) وحجرتين سفليتين (البطينين). في كل مرة يتدفق فيها الدم عبر قلبك، تضخ الحجرة السفلية اليمنى (البطين الأيمن) الدم إلى رئتيك من خلال وعاء دموي كبير (الشريان الرئوي).

وفي رئتيك، يتخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون ويمتص الأكسجين. ويتدفق الدم بصورة طبيعية وبسهولة عبر الأوعية الدموية في رئتيك (الشرايين الرئوية والشعيرات الدموية والأوردة) إلى الجانب الأيسر من قلبك.

ومع ذلك، يمكن للتغيرات في الخلايا التي تبطن شرايينك الرئوية أن تتسبب في جعل جدران الشرايين متيبسة ومتورمة وسميكة. وقد تؤدي تلك التغييرات إلى إبطاء أو منع تدفق الدم عبر الرئتين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

ويُصنف ارتفاع ضغط الدم الرئوي إلى خمس مجموعات حسب السبب.

1 فرط ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

وتشمل الأسباب:

★ سبب مجهول (فرط ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي مجهول السبب)

★ انتقال طفرة وراثية عبر العائلات (فرط ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي الموروث)

★ استخدام بعض أدوية النظام الغذائي التي يتم صرفها بوصفة طبية أو الأدوية غير القانونية مثل الميثامفيتامين وغيره من العقاقير

★ مشكلات القلب الموجودة منذ الولادة (مرض القلب الخلقي)

★ أمراض أخرى مثل اضطرابات النسيج الضام (تصلب الجلد والذئبة وغيرها) أو العدوى بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) أو أمراض الكبد المزمنة (تليف الكبد)



2 ارتفاع ضغط الدم الرئوي الناجم عن مرض الجانب الأيسر من القلب

وتشمل الأسباب:

★ مرض صمام القلب الأيسر، مثل مرض الصمام المترالي أو الصمام الأبهر

★ فشل غرفة القلب السفلية اليسرى (البطين الأيسر)



3 ارتفاع ضغط الدم الرئوي الناجم عن أمراض الرئة

وتتضمن الأسباب ما يلي:

★ داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

★ يُعد التليف الرئوي حالة تسبب تندّبًا في النسيج الموجود بين الأكياس الهوائية الرئوية (النسيج الخلالي)

★ انقطاع النَّفَس الانسدادي النومي

★ التعرض طويل المدى للارتفاعات العالية في حالة الأشخاص المعرضين بصورة أكبر لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الرئوي

4 ارتفاع ضغط الدم الرئوي الناجم عن جلطات الدم المزمنة

وتشتمل الأسباب على:

★ جلطات دموية مزمنة في الرئتين (الانصمام الرئوي)

★ اضطرابات التخثر الأخرى

5 فرط ضغط الدم الرئوي الناتج عن حالات صحية أخرى

وتشمل الأسباب:

★ اضطرابات الدم، بما في ذلك كثرة الحُمر الحقيقية وكثرة الصُفيحات مجهولة السبب

★ الاضطرابات الالتهابية مثل حالات الساركويد والالتهاب الوعائي

★ اضطرابات التمثيل الغذائي مثل داء اختزان الغلايكوجين

★ مرض الكُلى

★ الأورام الضاغطة على الشرايين الرئوية

متلازمة أيزنمينجر وفرط ضغط الدم الرئوي

متلازمة آيزينمينغر هي أحد أنواع مرض القلب الخِلقي الذي يسبب الإصابة بفرط ضغط الدم الرئوي. وغالبًا ما يرجع سببها إلى وجود ثقب كبير في القلب بين غرفتي القلب السفليتين (البُطينين) يُسمى عيب الحاجز البُطيني.

يسبب ثقب القلب هذا تدفُّق الدم بشكل غير صحيح في قلبك. وفي هذه الحالة يمتزج الدم الحامل للأكسجين (الدم الأحمر) بالدم المفتقر إلى الأكسجين (الدم الأزرق). وعندئذ يرجع الدم إلى رئتيك - بدلاً من التوجُّه إلى بقية أجزاء جِسمك - ما يزيد الضغط في الشرايين الرئوية ويسبب الإصابة بفرط ضغط الدم الرئوي.

عوامل الخطر

ويمكن أن يزيد التقدم في السن من خطر الإصابة بفرط ضغط الدم الرئوي. ويتم تشخيص هذه الحالة غالبًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا. ومع ذلك، فإن فرط ضغط الشريان الرئوي مجهول السبب أكثر شيوعًا لدى البالغين الأصغر سنًا.

وتشمل الأشياء الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الرئوي ما يلي:

★ وجود تاريخ عائلي من الإصابة بهذه الحالة

★ زيادة الوزن

★ اضطرابات تخثر الدم أو وجود تاريخ عائلي من الإصابة بجلطات الدم في الرئتين

★ التعرض للأسبستوس

★ الاضطرابات الوراثية، بما في ذلك مرض القلب الخلقي

★ العيش في منطقة شاهقة الارتفاع

★ استخدام بعض أدوية إنقاص الوزن

★ استخدام الأدوية المحظورة مثل الكوكايين

★ استخدام مثبطات استرجاع السيروتونين الانتقائية (SSRI)، والتي تستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق

المضاعفات

وتشمل مضاعفات فرط ضغط الدم الرئوي ما يلي:

★ تضخم الجانب الأيمن للقلب وفشل القلب (القلب الرئوي). في القلب الرئوي، يتضخم البطين الأيمن للقلب ويتعين عليه الضخ بقوة أكبر من المعتاد لنقل الدم عبر الشرايين الرئوية الضيقة أو المسدودة.

وفي البداية، يحاول القلب التعويض عن طريق زيادة سمك جدرانه وتوسيع حجرة البطين الأيمن لزيادة كمية الدم التي يمكنه حملها. ولكن هذه التغييرات تخلق مزيدًا من الضغط على القلب، وفي النهاية يفشل البطين الأيمن.

★ الجلطات الدموية. تزيد الإصابة بفرط ضغط الدم الرئوي من احتمالية الإصابة بجلطات في الشرايين الصغيرة في رئتيك، وهو أمر خطير إذا كنت تعاني بالفعل من ضيق أو انسداد في الأوعية الدموية.

★ اضطراب النظم القلبي. يمكن أن يتسبب فرط ضغط الدم الرئوي في عدم انتظام ضربات القلب (اضطرابات النظم القلبي)، ما قد يؤدي إلى خفقان القلب (الخفقان) أو الدوخة أو الإغماء. ويمكن أن تكون بعض حالات اضطرابات النظم القلبي مهددة للحياة.

★ النزيف في الرئتين. يمكن أن يؤدي فرط ضغط الدم الرئوي إلى نزيف يهدد الحياة في الرئتين وسعال الدم (نفث الدم).

★ مضاعفات الحمل. يمكن أن يهدد فرط ضغط الدم الرئوي حياة المرأة وجنينها.

5 فحوصات للمساعدة في تشخيص المرض

يصعب تشخيص فرط ضغط الدم الرئوي مبكراً إذ إنه لا يُكتشف في العادة عبر الفحص البدني الروتيني. وحتى عند بلوغ الحالة مرحلة أكثر تطوراً، فإن مؤشرات المرض والأعراض التي يسببها تشبه مؤشرات مرض وأعراض حالات القلب والرئة الأخرى.

قد تشمل فحوص فرط ضغط الدم الرئوي ما يلي:



١ اختبارات الدم. يمكن أن تساعد اختبارات الدم طبيبك في تحديد سبب فرط ضغط الدم الرئوي أو البحث عن مؤشرات لحدوث مضاعفات.



٢ تصوير الصدر بالأشعة السينية. تُلتقط في تصوير الصدر بالأشعة السينية صور لقلبك ورئتيك وصدرك.

٣ تخطيط كهربية القلب (ECG). يُظهر هذا الاختبار غير المتوغل الأنماط الكهربائية لقلبك ويمكنه اكتشاف نبضات القلب غير الطبيعية. قد يكتشف تخطيط كهربية القلب أيضًا مؤشرات مرض تدل على تضخم البطين الأيمن أو إجهاده.



٤ تخطيط صدى القلب. يمكن أن تلتقط الموجات الصوتية صورًا متحركة للقلب النابض. ويتيح تخطيط صدى القلب لطبيبك معرفة مدى كفاءة عمل قلبك وصماماته. ويمكن استخدامه لتحديد حجم البطين الأيمن وسُمكه، وقياس الضغط في شرايينك الرئوية.

5 القسطرة القلبية اليمنى. إذا كشف تخطيط صدى القلب عن فرط ضغط الدم الرئوي، فمن المحتمل أن تخضع لقسطرة قلبية يمنى لتأكيد التشخيص.

تصنيفات

وعند تشــخيصك بالإصــــــابة بفرط ضغـــــــــط الدم الرئوي، قد يحدد طبيبـــــــــك شـــــدة المرض ضمن عدة فئـــــات، وتشمل:

★ الفئة الأولى. بالرغم من تشخيص إصابتك بفرط ضغط الدم الرئوي، لا تظهر عليك أعراض عند ممارسة النشاط الطبيعي.

★ الفئة الثانية. لا تظهر عليك أعراض خلال وقت الراحة، ولكنك تعاني من أعراض مثل الإرهاق وضيق النفس أو ألم في الصدر عند ممارسة النشاط الطبيعي.

★ الفئة الثالثة. تشعر بالارتياح خلال وقت الراحة، ولكن تظهر عليك أعراض عند ممارسة الأنشطة البدنية.

★ الفئة الرابعة. تظهر عليك الأعراض خلال وقت الراحة وعند ممارسة الأنشطة البدنية أيضًا.

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