«صحة دبي» تصدر دليلاً إرشادياً لأولياء الأمور بشأن «كوفيد19»

المصدر: دبي – البيان الصحي

أصدرت هيئة الصحة في دبي الدليل الإرشادي لأولياء الأمور يحتوي على معلومات دقيقة ومحدثة حول أفضل الطرق للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وذويهم من جائحة «كوفيد19».

وبين الدليل أهم الأعراض والعلامات التي قد تظهر على الطفل، ومنها حمى وارتفاع في درجة الحرارة، «37.5»، وسعال مع آلام في الجسم وضيق وصعوبة في التنفس وألم في الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأوضح الدليل أنه مع ضرورة عدم إرسال الطفل للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بـ«كوفيد19» وتجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرضكم وتعرض أبناءكم لخطر انتقال عدوى فيروس «كوفيد19» في المجتمع وتثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات الفيروس.

الأعراض

في حال ظهور أعراض «كوفيد19» على الطفل في المنزل يجب عليك إبقاء طفلك في المنزل وإبلاغ المدرسة فوراً وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــPCR.

نتيجة إيجابية

وأشار الدليل إلى أنه في حال ظهور النتيجة إيجابية فيجب على ولي الأمر إخطار المدرسة فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية واتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي وسيتم منح الطفل فرصة التعلم عن بُعد وعند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض «كوفيد19» وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342 ويجب على جميع المخالطين لطفلك كالأخوة وأفراد الأسرة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، واتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالمخالطين والمذكورة أدناه.

وبين الدليل انه في حال ظهور الأعراض على الطفل أثناء النقل الخاص النقل الخاص فيجب على أولياء الأمور والمرافق للطفل مراقبة أعراض وعلامات «كوفيد19» أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة وفي حالة وجود أية أعراض وعلامات يجب على الطالب العودة إلى المنزل، وطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة فوراً والالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة أعلاه.

ركوب الحافلة

وفي حال ظهور الأعراض والعلامات المرضية قبل ركوب الحافلة فيجب إبقاء الطالب في المنزل وطلب الاستشارة الطبية وإبلاغ المدرسة فوراً.

وفي حال ظهور الأعراض والعلامات المرضية جلوس الطالب في مقدمة الحافلة يجب إبلاغ مسؤول الصحة والسلامة في المدرسة، حيث سيقوم مسؤول الصحة والسلامة عند الوصول باصطحاب الطفل إلى غرفة العزل

وإبلاغ الوالدين لأخذ الطفل وطلب الاستشارة الطبية ويجب على الوالدين التعاون مع المدرسة لأخذ الطفل فوراً واتباع الإرشادات الطبية اللازمة.

المدرسة

وفي حال ظهور أعراض «كوفيد19» على الطفل في المدرسة سيتم نقل الطفل على الفور لغرفة العزل الصحي وسيتم تقييم حالة الطفل من قبل طبيب / ممرض المدرسة وسيتم إبلاغ الأهل على الفور لأخذ الطفل وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــPCR والالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة أعلاه.

مخالطة

وفي حال وجود شخص مصاب بـ«كوفيد19» في المدرسة ستقوم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع المدرسة بتقصي المخالطين وإبلاغكم في حال ثبوت مخالطة طفلكم لهذه الحالة، ويقصد بالمخالطين الأشخاص الذين كانوا على مسافة أقل من مترين من حالة مؤكدة لـ«كوفيد19» لمدة تزيد على 15 دقيقة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض في الحالة المؤكدة وخلال فترة المرض.

والمخالط هو كل شخص قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد على 15 دقيقة.

وفي حال ثبوت مخالطة طفلكم لشخص مصاب بـ«كوفيد19» من خارج المدرسة: يجب عليكم إبلاغ المدرسة فوراً والالتزام بالحجر الصحي المنزلي 10 أيام من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب.

كما يجب في الحالتين أعلاه مراعاة ما يلي الالتزام في الحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام مع مراقبة أعراض المرض ومراقبة المخالطين خلال فترة الحجر الصحي والمخالطون الذين لم تظهر عليهم الأعراض بإمكانهم العودة إلى المدرسة بعد إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي «10 أيام» ولا يتطلب من المخالطين عمل فحص PCR إلا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض خلال فترة الحجر، وينبغي حينها التوجه لطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة بنتيجة فحص PCR. وستمنح المدرسة طفلك فرصة التعلم عن بُعد، لذا شجع طفلك بالالتزام بالتعلم عن بُعد.

قبل العودة

قبل العودة إلى المدرسة بيومين تقريباً، سيقوم طبيب المدرسة / الممرض بالتقييم الافتراضي للحالة للتأكد من أن طفلك لا يعاني من أعراض وعلامات المرض. وإذا سمح لطفلك بعد التقييم الافتراضي بالعودة إلى المدرسة، فعليه الذهاب إلى عيادة المدرسة فور الوصول ليتم تقييم حالته الصحة من أجل السماح له باستئناف الدراسة داخل المدرسة.

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