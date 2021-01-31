خطورة لارتفاع معدل النبض أثناء الراحة

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

حذرت جمعية القلب الألمانية من خطورة ارتفاع معدل النبض أثناء الراحة، حيث يرتفع حينئذ خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الجمعية أن المعدل الطبيعي للنبض أثناء الراحة يتراوح بين 60 و80 دقة في الدقيقة لدى البالغين، بينما قد يكون أعلى من ذلك قليلاً لدى كبار السن.

ويتراوح المعدل الطبيعي للنبض أثناء الراحة بين 80 و100 دقة في الدقيقة لدى الأطفال الأكبر سناً والشباب، بينما قد يكون أعلى من ذلك لدى الأطفال الصغار والرضع.

ومن المثالي قياس معدل النبض أثناء الراحة في الصباح بعد الاستيقاظ بفترة قصيرة. وعند إجراء القياس نهاراً، ينبغي أولاً الجلوس أو الاستلقاء لبضع دقائق من أجل الهدوء والاسترخاء.

ونظراً لأن بعض العوامل مثل العدوى والتوتر النفسي لها تأثير سلبي على معدل النبض أثناء الراحة، لذا ينبغي تكرار القياس على مدار عدة أيام واحتساب المتوسط.

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