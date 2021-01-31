جهاز يكشف إصابة «كورونا» قبل أيام من الأعراض

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

طور باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية جهازاً بسيطاً يعطي مرتديه تحذيراً مبكراً من الإصابة بفيروس كورونا قبل أيام من ظهور أعراض المرض.

وقدم الباحثون جهاز Fitbit ضمن أطروحة يدرسون فيها ما إذا كانت التكنولوجيا القابلة للارتداء يمكن أن تساعد في مكافحة الوباء، فعلى الرغم من أن المصاب بفيروس كورونا قد لا تظهر عليه أعراض واضحة - مثل السعال أو فقدان حاسة الشم - لمدة تصل إلى 5 أيام، إلا أن هناك فترة عرضية قد يصدر الجسم خلالها إشارات توحي بالإصابة.

وجمع العلماء بيانات من 106 من مرتدي الجهاز، تم تشخيص إصابة 25 منهم بالفيروس بين فبراير ويونيو من العام الماضي، بينما أصيب 11 بأمراض أخرى، ولم يعان 70 منهم من أي مرض.

وقام الفريق بقياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة والبحث عن الحالات الشاذة، حيث يمكن أن يشير التغيير في معدل ضربات القلب أثناء الراحة إلى أن جهاز المناعة يستعد لمحاربة العدوى، بحسب موقع ميترو البريطاني.

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