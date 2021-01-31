البدانة قد تؤدي لاضطراب دماغي نادر

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

حذّرت دراسة حديثة من أن البدانة قد تزيد من عدد حالات الإصابة باضطراب دماغي نادر يمكن أن يسبب الصداع المزمن وفقدان البصر. وتوصل باحثون من ويلز إلى هذه النتيجة بعد أن قاموا بتحليل 1765 حالة من حالات ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة، الذي يحدث عندما يرتفع الضغط في السائل المحيط بالدماغ، ويمكن أن يسبب صداعًا مزمنًا ودرجات متفاوتة من مشاكل الرؤية.

ويتضمن العلاج الشائع لهذه الحالة برنامجًا لفقدان الوزن، وتعتبر النساء في سن الإنجاب الأكثر عرضة للإصابة. ووجد الفريق روابط قوية - لكل من الرجال والنساء - بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بهذا الاضطراب. وقال الباحثون إن الدراسة الجديدة التي نظرت إلى 35 مليون مريض في ويلز على مدى 15 عامًا، حددت 1765 حالة من حالات ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة مجهول السبب، وكان 85% من المرضى من النساء. بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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