علاج جروح السكري بدون البتر

المصدر: البيان الإلكتروني

يخضع ملايين مرضى السكري لعمليات بتر الأعضاء بسبب مضاعفات المرض، ويعتبر اختصاصيون في معالجة السكري أن معظم حالات البتر ممكن تفاديها الان بعد ان طورت شركتان بريطانية وكندية للطب التجديدي جهازاً ثورياً لعلاج الجروح التي يصعب شفاؤها، ما ينهي معاناة ملايين مرضى السكري مع عملية بتر الأعضاء.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية زود الجهاز بتقنية الأكسجة ما يمكنه من تسريع الشفاء بتعريض المنطقة المصابة إلى 100% من الأكسجين.

وأظهرت التجارب على عينة من المرضى تقليل العدوى البكتيرية في موقع الجرح وزيادة أكسجة الأنسجة ما أدى لالتئامه أسرع 5 مرات من العلاجات التقليدية التي تفشل في مداواة الالتهابات الجرثومية لدى مرضى السكري خصوصاً، ما يؤدي لبتر أجزاء من القدم، وأثبت الجهاز فعاليته في علاج الأعضاء التالفة نتيجة الأمراض أو العيوب الخلقية أو الصدمات.

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