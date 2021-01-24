مغذيات تقلل من تساقط الشعر

المصدر: دبي – البيان الصحي - عفراء ناصر القطان أخصائية تغذية علاجية – إدارة التغذية السريرية

يعاني العديد من الأفراد من تساقط الشعر، ويعتقد البعض أن تساقط الشعر سببه وراثي فقط، وفي الحقيقة توجد عوامل أخرى تؤدي إلى تساقط الشعر منها الهرمونات، أو الضغط النفسي أو حالات صحية محددة. لكن أحد أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر هي سوء التغذية. وفي هذه المقالة أشارككم العوامل الغذائية الأساسية التي تؤدي إلى تساقط الشعر إذا لم نحرص عليها.

أهم العناصر الغذائية التي تساهم في تغذية الشعر وتقويته:

البروتين: يتكون هيكل الشعر من بروتينات صلبة تسمى الكيراتين. عندما تكون مخازن البروتين الخاصة بك منخفضة، فإن توليد هذه الكتلة الهامة من البناء يبطئ وينمو الشعر بشكل أبطأ وأضعف. من مصادر البروتين المعروفة البيض، والدجاج، والبقوليات، الأسماك، واللحوم.

البيوتين أو فيتامين ب 7 يعمل كعامل مساعد ضروري لتحويل الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والجلوكوز إلى طاقة يستفيد منها الجسم. وهو من أهم من العناصر الغذائية الأساسية لتقوية بصيلات الشعر وزيادة معدل نمو الشعر وتكثيفه.

وأثبتت الدراسات أن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تساقط الشعر.الحديد: يُعد الحديد من العناصر الرئيسية التي يحتاجها الجسم. عند نقص الحديد لا يستطيع جسمك إنتاج الهيموجلوبين في الدم.

يحمل الهيموجلوبين الأكسجين من أجل نمو وإصلاح الخلايا في جسمك، وبالتالي تتلقى بصيلات شعرك الأكسجين المغذي من الحديد الموجود في خلايا الدم الحمراء. ومن مصادره الخضروات الورقية مثل السبانخ، اللحوم الحمراء، السمك، الدجاج، المحار، البقوليات، الكبد، الشوكولاتة الداكنة.

فيتامين ج: هو مضاد مهم للأكسدة يحمي خلايا البصيلة والأوعية الدموية التي تغذي الشعر، ومسؤول عن توسع الشعيرات الدموية في فروة الرأس وإنتاج الكولاجين الموجود في البصيلة، ويوجد في الحمضيات والكيوي والجوافة والبروكلي. أوميغا-3: يساعد أوميغا 3 في إنتاج المادة الدهنية المسؤولة عن ترطيب الشعر، ويمكن الحصول عليه عند تناول الأسماك والمكسرات خاصة الجوز وبذور الكتان والزيوت النباتية.

الزنك: يزيد إنتاج الكيراتين ويثبط الإنزيم الذي يعيق إمدادات المواد الغذائية من خلال الشعيرات الدموية إلى جذور الشعر. الزنك موجود بنسبة عالية في اليقطين، عباد الشمس، المكسرات والأسماك.

★ نصائح للحصول على القيمة الغذائية التي يحتاجها الشعر:

★ ينصح بتناول 2-4 حصص من الفاكهة يومياً

★ ينصح الأفراد بتناول تناول 3-5 حصص يومياً من الخضار

★ ينصح بتناول كمية كافية من مجموعة اللحوم أي بمعدل 2-3 حصص يومياً ينصح بتناول المكسرات غير المالحة بالإضافة إلى بذور الكتان المطحونة بشكل يومي

وقد تلعب الحميات القاسية جداً دوراً في زيادة تساقط الشعر، خاصة تلك التي يتبعها الأفراد من دون استشارات طبيبة أو تلك التي تحتوي على كميات قليلة جداً من البروتينات، لذلك وجب علينا اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة واستشارة المختصين. وفي النهاية تغذية الشعر من التغذية السليمة للجسم.

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