إضافات تعزز فوائد شرب الشاي

تعزى فوائد شرب الشاي إلى احتوائه على مادة البوليفينول، والتي تعمل على حمية القلب. ويعد الشاي خاصة في هذه الأيام الباردة من أفضل ما يمكن تقديمه للجسم، ولزيادة فائدة الشاي بحسب ما أوردته وكالة « د ب أ» فإن هناك بعض الإضافات التي تحسن من مذاقه وتزيد من فائدته، وهذه أبرزها:

العسل

عسل النحل ليس له تأثير سلبي على نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين إذا تم تناوله باعتدال.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على مزيج فريد من الأحماض الدهنية، ويساعد في فقدان الدهون ويحسن الوظائف الإدراكية.

زيت اللافندر

يعتبر زيت اللافندر من أكثر الزيوت المستخدمة على نطاق واسع، ليس فقط لرائحته الرائعة، ولكنه أيضاً يخفف من مشاكل الروماتيزم والجهاز الهضمي ويساعد على الاسترخاء ويقلل من التوتر ويخفف من الصداع.

القرفة

تعمل القرفة على تعزيز فقدان الوزن، وتقوية جهاز المناعة.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل الجسم على امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتخفيف آلام المعدة والقولون العصبي. (دبي – البيان الصحي)

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