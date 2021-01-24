«حفار طبي» لجراحة العظام بلا آثار جانبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

طورت شركة «سورجيفي ميدكال» لصناعة التقنيات الطبية في فنلندا، تقنية جديدة لحفّار جراحي معترف به دولياً لإجراء عمليات جراحة عظام أكثر أماناً، ومن دون التسبب في أعراض جانبية.

وذكر موقع «Silicon Canals» للأخبار التقنية، الاثنين، أن الشركة الفنلندية، صممت تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع العام الماضي، بالتعاون مع باحثين في قسم جراحة المخ والأعصاب من جامعتي آلتو وهلسنكي في فنلندا، حيث تعمل على تطويرها، بحيث تصبح أكثر أماناً في عمليات جراحة العظام.

وقالت الشركة في بيان، إن تكنولوجيا الحفار الطبي الجديدة تعيد تعريف جراحات العظام، حيث إنها مجهزة لمنع إتلاف الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة الرخوة المهمة، عند استخدام الحفار الطبي في العمليات الجراحية.

تكاليف

كما تساعد التقنية في تقليل الوقت وتخفيض المال الذي ينفق على العمليات الجراحية، حيث يفوق إجمالي التكاليف العالمية الناتجة عن المضاعفات الصحية عند استخدام الحفارات الجراحية مبلغ 4 مليارات يورو سنوياً، بحسب الشركة.

ويمكن استخدام هذه التقنية لإجراء العمليات الجراحية في مناطق الرأس والرقبة والعمود الفقري، وفي جراحة طب الأسنان، وكذلك الجراحة الروبوتية. من جانبه، بيّن فيزا سيبولا، الرئيس التنفيذي لشركة «سورجيفي ميدكال»، أن التقنية المطورة عملت بشكل ممتاز في التجارب قبل السريرية، حيث منعت عملياً جميع المضاعفات ذات الصلة بالجراحة باستخدام الحفّار الطبي.

وأنفقت الشركة جهداً ومبلغاً كبيرين على التجارب بالتعاون مع العديد من الجراحين لتطوير منتجها. وستقدم تقنيتها الآن إلى السوق، حيث تستهدف مستشفيات فنلندا ودول الشمال الأوروبية، وتعتزم التوسع نحو الأسواق الدولية قريباً.

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