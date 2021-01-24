«صحة دبي» تكثّف التوعية بأهمية لقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي – البيان الصحي

باشرت هيئة الصحة بدبي بتنظيم سلسلة من الندوات الافتراضية الهادفة إلى زيادة الوعي بأهمية أخذ اللقاح المضاد لـ«كوفيد 19»، وخصوصاً للفئات ذات الأولوية التي حددتها الهيئة ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالهيئة أهمية حملة التوعية التي تستهدف موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي للتعريف بأهمية اللقاح ودوره في تعزيز مناعة الجسم لتفادي المضاعفات السلبية للمرض وخصوصاً لمن يعانون من الأمراض المزمنة.

فعالية

وقالت الدكتورة العوضي: إن الحملة تركز على عدد من المحاور المتعلقة بفعالية ومأمونية اللقاحات وكيفية عملها، والفئات المستهدفة من حملة التطعيم، والفئات المستثناة، والتعريف بمواقع أخذ اللقاح بمنشآت هيئة الصحة بدبي، ورحلة المتعامل لأخذ اللقاح، والمعلومات المهمة التي يجب إبلاغ الطبيب بها قبل أخذ اللقاح، وطريقة أخذ اللقاح، وعدد جرعاته التي يفصل بينها 21 يوماً.

كما تركز الندوات الافتراضية التي يتم تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية على توضيح بعض الأعراض الجانبية للتطعيم وكيفية التصرف عند ظهور الأعراض، وتقديم بعض النصائح والإرشادات العامة بعد أخذ اللقاح، كما تتم الإجابة على بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً حول اللقاح.

وأوضحت الدكتورة العوضي أن حملة التطعيم بهيئة الصحة بدبي تستهدف أربع فئات رئيسة، تضم الفئة الأولى، كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية تشمل خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى، والفئة الرابعة كل من يرغب في تلقي اللقاح.

إجراءات

وأشارت إلى إجراءات التسجيل وحجز مواعيد الحصول على التطعيم، حيث خصصت الهيئة التسجيل من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية DHA، ومركز الاتصال على الرقم المجاني الموحد (800342).

وقالت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي: إن الحملة التي استمرت بجمارك دبي خلال الفترة من 6-12 يناير الجاري تمكنت من الوصول إلى 450 موظفاً، كما استفاد منها 460 موظفاً في هيئة الطرق المواصلات، وقد جرى تنفيذ الحملة في بلدية دبي يومي 18-19 يناير الجاري، وفي مؤسسة دبي للإعلام يوم الأربعاء 20 يناير.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز