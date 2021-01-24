علامات تشير لإصابة الطفل بالسكتة الدماغية

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين: إن السكتة الدماغية تُصيب الأطفال أيضاً، مشيرة إلى أن سببها غالباً ما يبقى غير معلوم.

ويمكن التعرف على السكتة الدماغية لدى الرضع من خلال حالات التشنج على جانب واحد من الجسم.

وتتمثل أعراض السكتة لدى الأطفال الأكبر سناً في الشلل النصفي، وشلل الوجه، واضطرابات اللغة المفاجئة، والصداع الشديد غير المعتاد مع الغثيان والقيء. ومن الأعراض الأخرى اضطرابات الرؤية والتوازن. وشددت الرابطة على أهمية سرعة التصرف عند الاشتباه في إصابة الطفل بها للحفاظ على حياته وصحته وقدراته الجسدية والذهنية، مشيرة إلى أن لكل دقيقة ثمنها.

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