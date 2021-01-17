المخاوف المالية قد تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية

المصدر: (دبي- البيان الصحي)

أفادت دراسة حديثة صدرت في جنوب أفريقيا، نشرت في مجلة القلب العالمية بأن مخاوف الأشخاص المالية قد تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية بمقدار 13 ضعفاً، وتزيد ضغط العمل بمقدار 6 أضعاف تقريباً.

ولدراسة تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على فرص الإصابة بأزمة قلبية، فحص الباحثون بجامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا 106 من المرضى، الذين دخلوا إلى مستشفى في جوهانسبرج نتيجة إصابتهم بنوبة قلبية، كما فحصوا مجموعة أخرى من الأشخاص بلغ عددها 106 مشاركين كمجموعة ضبطية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز